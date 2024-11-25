Москва, 25 ноября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Андрей Богинский

«Принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех», — отмечается в сообщении.

Контролировать деятельность ПАО «Яковлев» будет гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, совмещая два руководящих поста. Управление деятельностью АО «Туполев» будет выполнять заместитель гендиректора ОАК по гособоронзаказам и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

В компании добавили, что кадровые перестановки позволят направить все ресурсы корпорации на выполнении ряда задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре, испытания самолётов Superjet с двигателем ПД-8 планируется провести в 2025 году. Импортозамещённый SJ-100 должен совершить порядка 200 тестовых полётов в предстоящем году. Они необходимы для прохождения сертификации и выхода на производство.

В июне полностью импортозамещённый ближнемагистральный пассажирский лайнер SJ-100 начал сертификационные лётные испытания. Первый опытный образец с целью ускорения программы испытаний летает на франко-российских двигателях SaM146, а следующие два опытных образца начнут принимать участие в испытаниях после того, как к полётам допустят ПД-8.