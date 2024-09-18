Москва, 18 сентября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Испытания самолётов Superjet с двигателем ПД-8 планируется провести в 2025 году. Об этом 18 сентября рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Известия / Павел Волков PV100 180.800

По его словам, импортозамещённый SJ-100 должен совершить порядка 200 тестовых полётов в предстоящем году. Они необходимы для прохождения сертификации и выхода на производство.

«Испытания наземные этого двигателя подходят к концу. Часть из них уже завершена. И мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания», — сказал Алиханов.

Он отметил, что в небо будут подниматься два воздушных судна. Глава Минпромторга выразил надежду, что начать производство самолёта получится в первой половине 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июне полностью импортозамещённый ближнемагистральный пассажирский лайнер SJ-100 начал сертификационные лётные испытания. В Объединённой авиастроительной корпорации отметили, что первый опытный образец с целью ускорения программы испытаний летает на франко-российских двигателях SaM146, а следующие два опытных образца начнут принимать участие в испытаниях после того, как к полётам допустят российский двигатель ПД-8.

В июне Алиханов уточнил, что правительство России по ряду причин сдвинуло сроки поставки отечественных воздушных судов, а в этом вопросе по причине безопасности недопустимы поблажки или исключения.