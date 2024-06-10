Москва, 10 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Полностью импортозамещённый ближнемагистральный пассажирский лайнер SJ-100 начал сертификационные лётные испытания. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации «Ростех»).

ОАК

«Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального самолёта Superjet-100, разработанный ПАО «Яковлев» <…>, приступил к сертификационным лётным испытаниям», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что первый сертификационный полёт состоялся на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском и в ходе него проверялась российская топливная система.

Полёт продолжался в штатном режиме течение двух с половиной часов и в ходе него экипаж лётчиков-испытателей задействовал 15 режимов, при этом не произошло отказов в работе оборудования.

В ОАК отметили, что первый опытный образец с целью ускорения программы испытаний летает на франко-российских двигателях SaM146, а следующие два опытных образца начнут принимать участие в испытаниях после того, как к полётам допустят российский двигатель ПД-8.

Ближнемагистральный самолёт SJ-100 создают по программе импортозамещения систем и компонентов. Большую часть из них производят предприятия госкорпорации «Ростех», самолёт станет еще одной моделью в семействе эксплуатируемых сейчас воздушных судов типа Superjet.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что полёт SJ-100 с российским двигателем ПД-8 запланирован на 2025 год. Глава ведомства уточнил, что правительство России по ряду причин сдвинуло сроки поставки отечественных воздушных судов, а в этом вопросе по причине безопасности недопустимы поблажки или исключения.

В марте «Известия» со ссылкой на ОАК и «Ростех» сообщили, что первые поставки SJ-100 с двигателем ПД-8 перенесли с 2025 на 2026 год. Уточнялось, что во время испытания приняли решение о проведении с двигателем дополнительных работ.

Первый полёт созданного производственным центром ПАО «Яковлев» при максимальном импортозамещении опытного образца SJ-100 состоялся в августе 2023 года в Комсомольске-на-Амуре. Все отечественные системы в самолёте во время полёта работали стабильно.