Москва, 25 ноября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Кабинет министров не поддержал законопроект ЛДПР о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование» и порядка такой процедуры. Отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В законопроекте под депремированием понимается невыплата или уменьшение стимулирующей части зарплаты. Депремировать работника можно только при наличии основания, установленного в договоре или локальном нормативном акте, и месячная зарплата не должна уменьшаться более чем на 20%.

Авторы законопроекта считают, что он защитит сотрудников от неправомерных действий работодателя.

В правительстве поправки не одобрили, указав, что они противоречат позиции Конституционного суда РФ и могут ухудшить трудовые права работников. Был предложен альтернативный подход к возможности снижать стимулирующие выплаты, который также учитывает постановление Конституционного суда РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге полицейские задержали 36 человек по делу о хищении порядка 1 млрд рублей в виде выплат зарплаты фиктивным сотрудникам городской больницы.

На компанию Apple подали в суд две сотрудницы в связи с меньшей заработной платой, чем у коллег-мужчин за аналогичную работу.