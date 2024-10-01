Санкт-Петербург, 1 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские задержали 36 человек по делу о хищении порядка 1 млрд рублей в виде выплат зарплаты фиктивным сотрудникам городской больницы. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Подозреваемые с 2021 года мошенническим путём трудоустроили несколько десятков человек из числа своих родственников и знакомых. В медучреждении людей оформляли водителями, регистраторами, операторами ЭВМ и уборщиками. При этом обязанностей они не исполняли, а зарплаты шли в карманы организаторам и соучастникам криминального бизнеса.

«Распределение зарплат и премий было организовано так, что формально оформленным работникам начислялись гораздо большие суммы, чем другим. К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 млн рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группы в особо крупном размере»). По местам проживания руководства и сотрудников медучреждения и в других принадлежащих им объектах недвижимости начались обыски. 36 задержанных доставили к следователям для определения их процессуального статуса.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Брюн и Яковлев обвиняются в хищении через подконтрольные фирмы денежных средств департамента здравоохранения путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам. Один из обвиняемых признал свою вину. Сумма ущерба составляет 20 млн рублей.