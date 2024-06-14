Вашингтон, 14 июня, 2024, 07:25 — ИА Регнум. На компанию Apple подали в суд две сотрудницы в связи с меньшей заработной платой, чем у коллег-мужчин за аналогичную работу. Об этом 13 июня сообщило агентство Bloomberg.

(сс) John Bragg Apple

Сотрудницы Apple Джастина Чон и Амина Сальгадо подали иск 13 июня в суд штата Калфорния от лица более чем 12 тысяч женщин, работавших и работающих в калифорнийском отделении Аррlе. Чон и Сальгадо проработали в компании более десяти лет и утверждают, что их коллеги-мужчины получают зарплату выше, чем женщины, работая наравне с ними.

Сотрудницы Apple поясняют, что в компании мужчины обычно получают за командную работу и лидерство оценки выше, чем женщины, и это приводит к снижению премий, бонусов и зарплаты для женщин. В иске отмечается, что Чон осознала, что ей платят меньше, чем мужчине-коллеге, лишь когда случайно увидела его налоговую форму на принтере в офисе.

Компания Apple, основана в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных» часов и программного обеспечения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гендерный разрыв в оплате труда в Западной Австралии является самым высоким в стране и составляет 26,8%. В Тасмании тот же показатель является самым низким — 11,3%. Об этом свидетельствуют данные Агентства по гендерному равенству.

В Германии министр по делам семьи Лиза Паус констатировала, что женщины зарабатывают в среднем на 39% меньше, чем мужчины. По мнению Паус, это означает, что мир ещё живёт в «условиях патриархата». Она призвала отказаться от такой социальной модели.