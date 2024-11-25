Вашингтон, 25 ноября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в первые дни правления намерен издать указ, касающийся нахождения на военной службе всех трансгендеров. Об этом написала The Times со ссылкой на источники.

defense.gov Трансгендеры в американской врмии

Среди действующих военнослужащих есть примерно 15 тыс. трансгендеров, их уволят по медицинским показаниям.

Новый указ будет строже предыдущего, изданного Трампом в 2018 году (действующий президент Джо Байден отменил его в 2021 году).

В своё время Трамп запретил трансгендерам вступать в ряды армии США, при этом он позволил старослужащим остаться. В этот раз даже сделавшие карьеру в вооруженных силах будут уволены.

«Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что в 2019 году число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тыс. человек. В 2021 году гендерную дисфорию диагностировали примерно у 2,2 тыс. военнослужащих.

Всего в Вооруженных силах США служат 1,3 млн человек. Точный подсчёт количества трансгендеров затрудняется политикой конфиденциальности Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, считающий себя женщиной сын американского миллиардера Илона Маска Ксавье решил покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах главы государства.

Двух женщин, настаивавших на изначальной принадлежности к мужскому полу жены президента Эммануэля Макрона Брижит, приговорили к штрафу за «публичную клевету». По заверениям осуждённых, Брижит Макрон прежде была Жан-Мишелем Тронье. Так зовут брата Брижит, который якобы сменил пол.

Теории о якобы трансгендерности Брижит регулярно появляются с 2017 года, когда Макрона впервые избрали президентом Франции.