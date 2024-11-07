Вашингтон, 8 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Считающий себя женщиной сын американского миллиардера Илона Маска Ксавье решил покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах главы государства.

ИА Регнум Трамп ликует

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», — написал в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Ксавье Маск, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон.

По мнению Ксавье, даже если при Трампе не будут приняты законы против трансгендеров, то проголосовавшие за это люди никуда не денутся из США, поэтому он больше не в силах жить рядом с ними.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Илон Маск интервью психологу Джордану Питерсону для портала Daily Wire отметил, что его сын Ксавье страдал аутизмом в лёгкой форме, который может способствовать развитию гендерной дистрофии. При этом он «не был девушкой», когда Маск заметил первые признаки случившегося. Бизнесмен назвал злом прописавших его сыну такие препараты врачей и призвал лишать их свободы за продвижение «трансгендерства». Маск также пообещал уничтожить «вирус вокизма» (термин, касающийся в том числе так называемой половой справедливости и используемый движением ЛГБТ — признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Маск признал, что это вирус образно «убил его сына».

Ксавье Маск после курса блокаторов полового созревания и достижения совершеннолетия сменил пол на женский, взяв себе новое имя и фамилию матери и став Вивьен Дженной Уилсон. После этого он заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом.