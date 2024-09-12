Париж, 12 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Двух женщин, настаивавших на изначальной принадлежности к мужскому полу жены президента Эммануэля Макрона Брижит, приговорили к штрафу за «публичную клевету». Об этом сообщает 12 сентября телеканал BFMTV.

Global Look Press/Lionel Guericolas/Keystone Press Agency

Суд в Париже признал ясновидящую Амандин Рой и называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей виновными в распространении ложных слухов о том, что Брижит Макрон прежде была Жан-Мишелем Тронье. Так зовут брата Брижит, который якобы сменил пол.

Женщин наказали штрафом в 500 евро «с условным сроком», а также обязали выплатить компенсации в размере 8 тыс. евро Брижит Макрон и 5 тыс. евро — её брату Жан-Мишелю.

Теории о якобы трансгендерности Брижит регулярно появляются с 2017 года, когда Макрона впервые избрали президентом Франции, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, весной Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и заявил, что фейки — это самое худшее, так как в конце концов они заражают сомнениями даже самых близких людей.

В 2021 году Рей вместе с редактором одного из изданий Ксавье Пуссаром стали активно распространять версию о трансгендерности Брижит Макрон. В 2022 году в Сети появилось видео о том, что Брижит прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету.

В марте 2024 года «доказательства» смены пола Брижит нашли в США. Журналистка и телеведущая Кэндис Оуэнс заявила, что три года собирала представленные обществу «факты». В частности, утверждала она, голос Брижит совпадает с голосом трансгендера по имени Вероник, давшего интервью телевидению в 1977 году.