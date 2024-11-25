Москва, 25 ноября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. В Москве Мещанский районный суд вынес решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. В общей сложности речь идёт о 27 бизнес-центрах, торговых комплексах и земельных участках площадью свыше 1,5 млн кв. метров.

Екатерина Калаева ИА REGNUM «Горбушкин двор»

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

«Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привёл его к немедленному исполнению», — сообщил РБК адвокат Хотина Павел Хлюстов, добавив, что его подзащитный не является собственником этих активов.

Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. Также в список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь ТЦ составляет 122 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Замоскворецкий районный суд Москвы завершил рассмотрение дела Хотина взысканием с него более 220 млрд рублей в государственный бюджет.

4 марта 2024 года суд приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.