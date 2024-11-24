Санкт-Петербург, 24 ноября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Вечером 24 ноября в пассажирском автобусе на Лиговском проспекте в Петербурге произошёл взрыв, 60-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану головы, сообщил 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По этим данным, ЧП произошло во время движения автобуса. Взорвался ресивер пневмосистемы.

В пассажирку отлетел кусок пластмассы. Её госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности ЧП выясняются. Пассажиров пересадили в другой автобус.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в центре Петербурга автобус МАЗ при совершении поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». Перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.

В результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе компании-перевозчика был проведён обыск. Кроме того, следователи допросили потерпевших и очевидцев.