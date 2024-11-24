Дамаск, 24 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для ударов вглубь российской территории, это подталкивает регион к беспрецедентной эскалации, сообщается в заявлении МИД САР.

Hassan Ammar/AP/TASS

«Сирия решительно осуждает враждебные действия США против России путём снабжения Украины баллистическими ракетами дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары в глубине российской территории», — сказано в тексте заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что действия Вашингтона только подталкивают регион к эскалации конфликта, которая может привести к ядерной войне.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники проинформировал, что главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи подготовил список вооружений и техники для дальнейшей передачи Украине.

По данным журналистов, в указанный перечень вошли крылатая ракета большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи, известная как Link 16. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США встанут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку ВСУ новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

При этом депутат отметил, что крылатые ракеты JASSM не смогут переломить бедственную для ВСУ ситуацию на фронте.

ВСУ 20 ноября впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России.