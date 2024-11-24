Москва, 24 ноября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В Москве с начала года 565 кошек из муниципальных приютов обрели новый дом, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«565 кошек из муниципальных приютов обрели новый дом с начала года. 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре «Зеленоград» и летним мероприятиям в «Лужниках» и на ВДНХ. Сейчас в 13 муниципальных приютах Москвы живут более 1,4 тыс. кошек», — говорится в сообщении.

В публикации также уточняется, что все животные из приютов стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября в Москве прошла выставка «КоШарики Шоу», на которой известные питомники со всей России представили своих породистых любимцев. Пришедшие на выставку могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире и купить понравившихся животных.

В сентябре в Великобритании в возрасте 33 лет умерла кошка по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире. Отмечается, что возраст Рози соответствовал 152 человеческим годам. Звание «старейшей кошки в мире» было закреплено за ней неофициально — в 2023 году её хозяйка отказалась от предложения Книги рекордов Гиннесса подать соответствующую заявку.