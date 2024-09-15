Лондон, 16 сентября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. В Великобритании в возрасте 33 лет умерла кошка по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире. Об этом написало издание The Sun.

Видеокадр Associated Press Кошка

Хозяйка забрала кошку из приюта в 90-х годах. По словам владелицы, в последнее время Рози чувствовала себя не очень хорошо.

«Ей было не очень хорошо, и однажды она просто вышла в коридор дома, легла и скончалась», — пояснила женщина.

Отмечается, что возраст Рози соответствовал 152 человеческим годам. Звание «старейшей кошки в мире» было закреплено за ней неофициально — в 2023 году её хозяйка отказалась от предложения Книги рекордов Гиннесса подать соответствующую заявку.

Как сообщало ИА Регнум, чёрная кошка не стала перебегать дорогу перед автомобилями кортежа президента России Владимира Путина. Видеозапись инцидента 15 сентября в своём Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин, назвав это «самым забавным кадром недели».

На опубликованном журналистом видео животное хотело перебежать дорогу напротив арки, в которую в этот момент въезжал кортеж со спецсигналами. Кошка, увидев авто, остановилась, после чего быстро развернулась и убежала прочь через газон.

В декабре 2023 года кошка спасла от пожара жителей пятиэтажки в Нижегородской области. Питомец по кличке Страшила разбудил своего хозяина, учуяв пожар в два часа ночи. Проснувшись, мужчина увидел дым вокруг, открыл окна в квартире и подъезде и стал будить соседей. Избежать жертв не удалось, погибли три жителя квартиры, где начался пожар.