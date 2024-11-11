Выставка-продажа котят «КоШарики Шоу» состоялась в Москве 10 ноября. Известные питомники со всей России представили своих породистых любимцев.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

На выставке собрали котов самых разнообразных пород: мейн-кунов, сфинксов, шотландских, британских, абиссинских, бенгальских, бурманских, сибирских и невских маскарадных, а также многих других.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова 0

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Пришедшие на выставку могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире и купить понравившихся животных. Отмечается, что все они имеют ветеринарные паспорта и проходят ветеринарный контроль.

Также в рамках выставки можно было найти всё необходимое для породистого питомца — от переносок, лотков, игрушек до средств для уборки.

«КоШарики Шоу» регулярно проходят в Москве с 2013 года.