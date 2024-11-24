Анкара, 24 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Решением закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей Турция помогла Украине сохранить Одессу и Николаев, заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью агентству «Укринформ», опубликованном 24 ноября.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, закрытие проливов стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Оно не позволило России использовать преимущество на море, чтобы взять под контроль ряд территорий.

Кроме того, для киевского режима Турция — «серьёзный транспортный узел». Прежде украинских перевозчиков не допускали в турецкие порты, когда приходили суда с грузами для Украины. Теперь они пользуются «транспортным безвизом», добавил Боднар.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года после того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, Турция закрыла черноморские проливы для военных кораблей всех стран.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил 23 ноября, что страны Европы открыто заняли сторону в украинском конфликте, когда поставили Киеву вооружения. После этого ситуацию можно считать глобальной войной.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 20 ноября назвал неправильным решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь России. По его словам, это решение только ещё больше разожжёт конфликт.