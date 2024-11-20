Анкара, 20 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Турция считает неправильным решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, заявил 20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум

Это решение приведёт к разжиганию и разрастанию конфликта, сказал Эрдоган журналистам. США, возможно, хотят, чтобы военный конфликт не закончился никогда, отметил он.

«Господин [уходящий президент США Джозеф] Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась. Этот шаг господина Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к ещё большей реакции со стороны России», — заявил президент Турции.

Эрдоган напомнил об изменениях в российской ядерной доктрине и заявил, что из-за решения США мир может оказаться на пороге новой масштабной войны.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 19 ноября, президент Турции назвал обновление ядерной доктрины РФ ответной мерой и самозащитой России. России пришлось принять эти меры, подчеркнул Эрдоган.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.