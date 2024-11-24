Лондон, 24 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Три человека получили ножевые ранения в ходе конфликта на Вестминстерском мосту в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние одного из них оценивается как критическое, передаёт телеканал со ссылкой на заявление полиции.

Сотрудники полиции задержали троих граждан по подозрению в покушении на убийство и ещё одного — по подозрению в нарушении общественного порядка.

Двое задержанных были госпитализированы. Движение по Вестминстерскому мосту перекрыто, отметили также авторы. По данным телеканала, полиция не рассматривает случившееся как теракт.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Лондоне пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл. Состояние двоих пострадавших оценивалось как критическое. Всего за два дня карнавала ножевые ранения получили восемь человек.

В октябре мужчина совершил серию нападений на людей в израильском городе Беэр-Шева. Он стрелял по прохожим и наносил им ножевые ранения. Пострадали девять человек, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Нападавшего обезвредили — он был застрелен военнослужащими ВС Израиля.