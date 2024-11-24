Москва, 24 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале видео с президентом России Владимиром Путиным, которое было сделано сразу после его заявления о проведении испытаний баллистической ракеты «Орешник».

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

На видео записано окончание речи главы государства, а также момент, где президент встаёт из-за стола и поправляет кресло.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства после заявления об испытаниях новой баллистической ракеты.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин в ходе обращения заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ.

22 ноября президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий. Он также добавил, что необходимый для этого запас ракетных систем у страны имеется.

21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.