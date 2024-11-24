Курск, 24 ноября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Более 50 суббоеприпасов кассетной ракеты HIMARS обезврежены взрывотехниками в Курской области, сообщает 24 ноября пресс-центр МЧС России.

МЧС России

Суббоеприпасы в количестве 51 единицы обнаружили в лесу в одном из приграничных районов, освобождённых от украинских сил. Сводный отряд специалистов МЧС, обследовав около 5 тыс. квадратных метров, также обнаружил сброшенное вражеским беспилотником взрывное устройство.

Обеспечение безопасности местных жителей и очищение территории сёл от взрывоопасных предметов относятся к основным задачам, подчеркнул руководитель сводного отряда МЧС.

С августа пиротехники выполнили 170 выездов и обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов в рамках действующего режима контртеррористической операции, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты МЧС обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У» украинских формирований, обнаруженную на территории Курской области. Они нашли все элементы ракеты, которые затем вывезли и уничтожили на специальном полигоне.