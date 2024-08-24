Курск, 24 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Специалисты МЧС обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У» украинских формирований, обнаруженную на территории Курской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

«Пиротехники МЧС России обезвреживают взрывоопасные предметы в Курской области. При обследовании местности была найдена боевая часть ракеты «Точка-У», запущенной ВСУ», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что специалисты ведомства нашли все элементы ракеты, которые затем вывезли и уничтожили на спецполигоне.

Кроме того, пиротехники МЧС проверили и очистили от взрывоопасных предметов подъезды и подходы к магистральной ветке газопровода. Это позволило приступить к работам по восстановлению газоснабжения населённых пунктов в регионе.

«За всё время саперы уничтожили более 150 боеприпасов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что для наращивания сил и средств в Курскую область перебросили дополнительные силы МЧС России, включая сводный пиротехнический отряд. Он уточнил, что территория площадью 10 га уже полностью очищена от взрывоопасных предметов.

Глава ведомства также отметил, что украинские боевики регулярно совершают террористические атаки на сотрудников МЧС, врачей и волонтёров на территории региона. По словам министра, из-за этого было организовано постоянное взаимодействие ведомства с подразделениями Минобороны и Росгвардии.