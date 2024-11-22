Москва, 22 ноября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Россия решительно отвергает западную резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану и считает её шагом в неверном направлении. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. По мнению представителей РФ, авторы документа — Великобритания, Германия, Франция и США — намеренно добиваются эскалации.

«За этими усилиями отчетливо просматривается их стремление любыми способами выставить Тегеран в качестве главной угрозы на Ближнем Востоке и таким образом отвлечь международное внимание от трагедии в Газе… Очевидно, что цели её инициаторов совершенно иные и не имеют ничего общего с ядерным нераспространением», — подчеркнули в министерстве.

Текст резолюции был одобрен 19 государствами. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, ещё 12 стран воздержались, а Венесуэла не участвовала вовсе.

Первопричиной обсуждений стала резолюция Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2231 (СБ ООН 2231), касающаяся совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. В ней обсуждался процесс и график международных инспекций, а также основания для снятия санкций ООН против Ирана.

Как ранее передавало ИА Регнум, Иран чётко даёт понять, что принятие антииранской резолюции на уровне МАГАТЭ повлечёт за собой «значительные корректировки» национальной ядерной доктрины. Также обсуждается допустимость создания ядерного арсенала в стране.