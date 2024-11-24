Берлин, 24 ноября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. После удара новейшей российской ракетной системой «Орешник» у жителей Украины изменились настроения, сообщает в своей статье заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Mazur/Cbcew.org.uk

«Чувства, которые овладевают людьми, стали другими. Неопределённость. Истощение. Отчаяние. Токсичная смесь, которую я ощущаю в Киеве в эти дни и за которую мы, если спросить жителей и политиков, как минимум тоже несём ответственность», — указал он в публикации.

Ронцхаймер уточнил, что применение «Орешника» вызвало «новые шоковые волны», и добавил, что впереди Украину и Европу в целом будут ожидать неопределённые, возможно, «экзистенциально важные» недели и месяцы.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада во главе с США, беспрецедентна. По его словам, нынешние события по масштабу эскалации превосходят даже Карибский кризис.