Москва, 24 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Правительство России выделило более 1 млрд рублей в бюджет Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно распоряжению, в ЛНР будет дополнительно направлено свыше 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета.

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить ряд значимых задач для жизни граждан», — передаётся в сообщении.

Также сообщается, что финансирование организовано в рамках госпрограммы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», которая была утверждена в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о комплексной работе, которая проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, задача состоит в том, чтобы к 2030 году эти регионы достигли среднероссийского уровня качества жизни и социально-экономического развития.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле заявил, что жители новых российских регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы. Нужно, чтобы они видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Меры поддержки, которые принимает правительство РФ, дают реальную отдачу в республиках Донбасса и Новороссии, подчеркнул глава государства.