Москва, 13 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России», посвящённом результатам работы строительной отрасли и планам по развитию населённых пунктов. Мероприятие прошло 13 ноября в Национальном центре «Россия».

Пресс-служба Национального центра «Россия»

«Объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Сейчас по поручению президента идёт объемная работа для достижения наших национальных целей развития. К 2030 году планируем повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для достижения этой цели необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади. Это значит, что каждый пятый квадратный метр в стране будет новым», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил хорошие результаты в дорожной отрасли — за последние шесть лет в России было построено, реконструировано и отремонтировано более 140 тыс. км дорог, в регионах уложено почти 1 млрд кв. м асфальта.

Хуснуллин сообщил, что до 2030 года планируется построить около 50 обходов населённых пунктов.

Вице-премьер добавил, что сейчас продолжается работа по дебюрократизации строительной отрасли. Предполагается, что к 2030 году срок реализации проекта от идеи до регистрации объекта будет сокращён до 1 тыс. дней.

Зампред правительства рассказал, что требует внимания система жилищно-коммунального хозяйства, сейчас разрабатывается программа комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры с финансированием в размере 4,5 трлн рублей.

В ходе мероприятия Хуснуллин отметил результаты комплексной работы, которая проводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, задача состоит в том, чтобы к 2030 году эти регионы достигли среднероссийского уровня качества жизни и социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации нацпроектов в сфере строительства жилья, развития дорожной и городской инфраструктуры. Он отметил, что за шесть лет нацпроекты «Инфраструктура для жизни», включающий проект «Жильё и городская среда», и «Безопасные и качественные дороги» показали свою эффективность, все показатели по жилью и по дорогам выполнены.