Москва, 24 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Россия идеально провела операцию с ударом баллистической ракеты «Орешник» по объекту украинского ВПК, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Он отметил, что выполнение конкретной боевой задачи не было поставлено под угрозу, хотя Россия предупредила США о готовящемся пуске. Во-первых, потому что нет таких средств ПРО, которые способны перехватить «Орешник».

«А во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства», — сказал Коротченко «РИА Новости».

Удар по предприятию в Днепропетровске, производящему ракеты для ВСУ, оказался для США и НАТО полной неожиданностью. Оборудование и готовая продукция были полностью уничтожены, вывезти их киевский режим не успел.

Если резюмировать, то Россия провела данную операцию практически идеально, заключил Коротченко.

Как сообщало ИА Регнум, о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам и военнослужащим. Он пояснил, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

В ответ на эти удары, добавил президент, Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по цели, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

Москва по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) предупредила США, что запустила баллистическую ракету. Это произошло «в явочном автоматическом режиме» за 30 минут до пуска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.