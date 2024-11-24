Гражданский самолёт упал в Колорадо
NBC News: гражданский самолёт упал в Колорадо
Колорадо, США, 24 ноября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолёт. Два человека погибли. Об этом со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса сообщил телеканал NBC News.
При крушении самолёта погибли пилот и аэрофотограф. В больницу с тяжёлыми травмами доставили второго пилота.
Известно, что на борту находились волонтёры Гражданского авиапатруля США.
Самолёт проводил поисковые работы в рамках спасательных учений.
Полис уточнил, что причины крушения выясняются.
Как сообщало ИА Регнум, как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Крушение воздушного судна произошло 2 ноября около 09:00 по местному времени. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айове. На земле при падении никто не пострадал.
Самолёт Hawk T1, обычно используемый для тренировок лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал в небе над Великобританией, подав сигнал бедствия. К месту пропажи направили самолёт со спасателями.