Колорадо, США, 24 ноября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолёт. Два человека погибли. Об этом со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса сообщил телеканал NBC News.

Southern.mchs.ru Крушение самолёта

При крушении самолёта погибли пилот и аэрофотограф. В больницу с тяжёлыми травмами доставили второго пилота.

Известно, что на борту находились волонтёры Гражданского авиапатруля США.

Самолёт проводил поисковые работы в рамках спасательных учений.

Полис уточнил, что причины крушения выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Крушение воздушного судна произошло 2 ноября около 09:00 по местному времени. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айове. На земле при падении никто не пострадал.

Самолёт Hawk T1, обычно используемый для тренировок лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал в небе над Великобританией, подав сигнал бедствия. К месту пропажи направили самолёт со спасателями.