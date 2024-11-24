Москва, 24 ноября, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Украинские военные заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией. Об этом «РИА Новости» рассказал военнопленный Александр Залесский.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

38-летний украинец Залесский из Житомирской области был мобилизован в феврале 2023 года, служил в 166-м батальоне 119-й бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области, недалеко от белорусской границы, в селе День-Добрый. В плен попал 29 августа в селе Галициновка Донецкой Народной Республики.

«Серьёзных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сказал собеседник агентства.

По его признанию, ВСУ минировали мосты, чтобы, когда будет идти техника, подорвать их.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители оппозиции, уехавшие на Запад, по-прежнему вынашивают планы вооружённого нападения на страну. При этом он предупредил, что атака на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны.

21 ноября лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны предпринимают попытки открыть против России второй фронт в Белоруссии. Он пояснил, что Запад хочет совершить в республике государственный переворот, а затем сформировать новый антироссийский плацдарм.