Минск, 17 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Нападение на Белоруссию повлечёт за собой начало третьей мировой войны, заявил президент республики Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Если мы едины» в Минске.

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По его информации, представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Они готовят для этого «целые полки». Белорусский лидер также обвинил США в подготовке эскалации ситуации в республике.

«Не надо это делать. Нападение на Белоруссию — это третья мировая война», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия готова ответить в случае внешней агрессии. Он призвал не воспринимать миролюбие белорусского народа за слабость.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявил, что Минск не будет применять имеющееся на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока никто не нападёт на неё. Он также назвал нарушение государственной границы республики красной линией, на пересечение которой будет мгновенный ответ.

В июне начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военнослужащие в республике прошли полный курс подготовки по применению ТЯО, переданного Москвой Минску. Они уже готовы к выполнению боевых действий, отработанных на учениях, которые провели российские специалисты.