Москва, 24 ноября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. На Украине бойцам ВСУ для обучения стрельбе командование рекомендует смотреть видео на YouTube. Об этом «РИА Новости» рассказал военнопленный Владимир Молозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Взятого в плен украинца 1983 года рождения мобилизовали при наличии у него гипертонии второй степени. Перед поступлением в 152-ю бригаду он проходил обучение в Польше.

В третьем противотанковом взводе Молозин служил пулемётчиком.

Пленный рассказал, что при назначении пулемётчиком он поинтересовался у начальника штаба, будет ли какое-то обучение. На это командование посоветовало бойцу посмотреть ролики на YouTube, конкретно — по СПГ-9 (советский станковый противотанковый гранатомёт).

Как сообщало ИА Регнум, подразделение 79-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалось в плен в полном составе на кураховском направлении.

Волонтёр Марина Ашифина сообщила, что попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.