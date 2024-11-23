Путин подписал закон о предоставлении жилья служащим по контракту
Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцами
Москва, 24 ноября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который уточняет правила предоставления жилья контрактникам, ранее имевшим гражданство других стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, контрактники, которые в определённый период службы были гражданами других государств, но отслужили 20 лет и более, а также бывшие иностранцы, которые подлежат увольнению с военной службы по достижении предельного возраста, признаются нуждающимися в жилье.
Если в определённый период службы военнослужащий был гражданином другой страны, то его общий срок службы для признания нуждающимся в жилье рассчитывается из расчёта два дня военной службы в указанный период за один день военной службы после окончания указанного периода (если иное не предусмотрено международным договором РФ).
Также закон устанавливает порядок включения этих военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы и порядок расчёта накопительных взносов за период службы по контракту.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 ноября подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО.
Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев. Кроме того, закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.
Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который устанавливает ответственность для граждан, находящихся в добровольческих формированиях, за утрату или намеренное повреждение выданного им имущества.
Добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учётом некоторых особенностей.