Москва, 24 ноября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который уточняет правила предоставления жилья контрактникам, ранее имевшим гражданство других стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Согласно закону, контрактники, которые в определённый период службы были гражданами других государств, но отслужили 20 лет и более, а также бывшие иностранцы, которые подлежат увольнению с военной службы по достижении предельного возраста, признаются нуждающимися в жилье.

Если в определённый период службы военнослужащий был гражданином другой страны, то его общий срок службы для признания нуждающимся в жилье рассчитывается из расчёта два дня военной службы в указанный период за один день военной службы после окончания указанного периода (если иное не предусмотрено международным договором РФ).

Также закон устанавливает порядок включения этих военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы и порядок расчёта накопительных взносов за период службы по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 ноября подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО.

Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев. Кроме того, закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.

Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который устанавливает ответственность для граждан, находящихся в добровольческих формированиях, за утрату или намеренное повреждение выданного им имущества.

Добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учётом некоторых особенностей.