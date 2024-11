Вашингтон, 23 ноября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Экс-участница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн подала в суд на американского рэпера Канье Уэста. Модель обвинила его в сексуальном насилии и попытке задушить её, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на соответствующий судебный документ.

ABACA/ТАСС

В документе сказано, что в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill музыкального дуэта La Roux в нью-йоркском отеле «Челси» Уэст потребовал, чтобы героиней клипа стала азиатка. По словам модели, во время съёмок рэпер начал душить её, после чего засунул ей пальцы в рот и начал имитировать «принудительный оральный секс».

При этом Уэст называл происходящее искусством, а себя — художником Пикассо, добавила Эн. Модель рассказала, что никто на съёмочной площадке не стал останавливать Уэста и не пришёл ей на помощь.

Авторы публикации уточнили, что иск модели был подан и против компании Universal Music Group, которая организовала эпизодическое появление музыканта в клипе, а затем не провела расследование случившегося и не приняла никаких мер.

2 октября ИА Регнум передавало, что как минимум 120 человек планируют подать в суд иски в отношении американского рэп-исполнителя Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy. Ранее, 16 сентября, стало известно, что суд в Нью-Йорке арестовал рэп-исполнителя в его гостиничном номере по обвинению в насилии и торговле людьми. С 2023 года Комбса неоднократно обвиняли в насилии и шантаже.