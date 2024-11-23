Донецк, 23 ноября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Российские войска вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он также сообщил, что бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новосёлке, которую противник превратил в крупный командный и логистический пункт.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из села Новодаровка Запорожской области на времевском направлении фронта. Продвижение российских войск на данном участке продолжается, рассказал Рогов.

Новодаровка расположена неподалёку от административной границы Запорожской области и ДНР. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новосёлке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ, отмечалось в сообщении.