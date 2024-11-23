Каир, 23 ноября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил чёткий сигнал странам коллективного Запада, применив для удара по объекту ВПК Украины передовой ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского Генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, российские военные могли бы применить обычные, а не гиперзвуковые ракеты, скорость которых превышает 5 Махов.

«Сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, который позволяет использовать обычные ракеты, это очень чёткий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия», — сказал аль-Халаби «РИА Новости».

Он добавил, что ни одно государство, включая США и страны Европы, не располагает такими системами противоракетной обороны, которые могут эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты. К таким ракетам относится российский «Кинжал», а «Орешник» — ещё более сложный для перехвата вид вооружения.

Решение Путина заключает в себе два послания. Первое касается эскалации неядерным вооружением, второе, более долгосрочное, предупреждает о возможности оснастить эти ракеты тактическими ядерными средствами поражения, отразить которые невозможно, отметил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября Путин заявил в обращении к российским гражданам и военнослужащим, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

В ответ на эти удары, добавил президент, Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.