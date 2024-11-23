Москва, 23 ноября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. В 2024 году россиянам впервые придётся оплатить налог на доход с процентов по вкладам. Об этом сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Налог на вклады за прошлый год будут исчисляться в отношении процентного дохода, полученного с любых счетов вне зависимости от валюты.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах», — пояснил эксперт в интервью изданию «Прайм».

При этом в налогооблагаемые доходы не включается процентный доход на сумму до 150 тыс. рублей, поскольку необлагаемая база для данного налога равна результату умножения суммы в 1 млн рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря — 15%. Всё что выше будет облагаться налогом.

Так, если общая сумма дохода (зарплата, премии, доход по договорам гражданско-правового характера, процентный доход и т.п. и т.д.) составит менее 5 млн рублей, то налог составит 13%, более 5 млн — 15% с суммы превышения.

Дополнительно декларацию по вкладам в России подавать не придётся, банки при наличии счетов передадут информацию в Федеральную налоговую инспекцию. При наличии счетов в зарубежных финансовых компаниях потребуется отдельная подача декларации обо всех доходах, в том числе процентных.

В личном кабинете гражданина на сайте ФНС или в мобильном приложении появится уведомление о сумме платежа. Налог необходимо заплатить в срок до 1 декабря.

Обязательства распространяются на граждан РФ и иностранцев, а также лиц без гражданства, если они пробыли в стране более 183 дней, заключил Мехтиев.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2024 года доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом. Необлагаемая база изменилась в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 19% до 21%. Минфин РФ в 2025 году рассчитывает собрать с этого налога 251,5 млрд рублей. Двукратный рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и с увеличением сбережений граждан.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до 21%. Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в декабре 2024 года регулятор может ещё повысить ставку.