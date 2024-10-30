Москва, 30 октября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей по итогам 2024 года будут облагаться налогом, со ссылкой на Минфин РФ сообщили 30 октября «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Необлагаемая база изменилась в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 19% до 21%. Налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2025 года.

Чтобы человек получил такой доход от своих сбережений, на его счетах должно лежать более 1,1 млн рублей. При этом конкретные значения могут отличаться в зависимости от предоставляемых банками условий.

Минфин России в 2025 году рассчитывает собрать с этого налога 251,5 млрд рублей. Двукратный рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и с увеличением сбережений граждан.

Как сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в 2024 году году налогооблагаемая база уже не изменится, если до декабря не состоится внеочередного заседания Банка России.

«Если же на 1 декабря 2024 года Банк России установит ставку свыше 21%, то необлагаемый процентный доход вырастет в соответствии с ней», — сообщили в ФНС.

Сейчас граждане платят НДФЛ в размере 13%, если доход по депозитам превышает 150 тыс. рублей. Если общие доходы человека, включая зарплату, дивиденды и проценты по вкладам, превышают 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до 21%. Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в декабре 2024 года регулятор может ещё повысить ставку.

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил ИА Регнум, что Банк России пытается остановить кредитную подпитку инфляции. Регулятор добивается, чтобы недвижимость не сильно поднималась в цене и чтобы начал «рассасываться» класс должников.