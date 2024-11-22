Хмельницкий, Украина, 23 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В Хмельницкой области мужчина попытался дать взятку сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейскому, когда его остановили на улице во время патрулирования. После отказа от взятки мужчина применил слезоточивый газ.

Athens Indymedia Слезоточивый газ

Инцидент случился 21 ноября в городе Полонное при составлении административного протокола за нарушение правил воинского учёта. Мужчина попытался дать взятку в размере 200 долларов. Сотрудник ТЦК отказался от взятки. После этого мужчина распылил слезоточивый газ и сбежал.

Готовятся документы для возбуждения уголовного дела за попытку дачи взятки и сопротивление представителям власти.

Как сообщало ИА Регнум, из-за облав сотрудников военкоматов большинство харьковских мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу. Некоторые сотрудники добираются до рабочих мест с осторожностью, предприятия функционируют.

На Украине регулярно информируют, что многие мужчины, не желая служить в армии, скрываются от призыва. Офицер 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Коростинский 27 октября призвал избивать и штрафовать уклонистов.