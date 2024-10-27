Киев, 27 октября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Украинцев, не желающих проходить службу в рядах ВСУ, нужно наказывать, чтобы возместить расходы на их поимку. Соответствующее предложение выдвинул офицер 103-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Может, вас надо ещё найти и пригласить? Схватили, забусярили и кинули! Я бы ещё по хребту давал и влупил бы ещё больший штраф», — сказал он в эфире телеканала NTA.

Офицер выразил недоумение, почему государство должно тратить свои ресурсы на поимку уклонистов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким для проверки у мужчин документов. Известно, что военкомы проверяли документы потенциальных призывников.

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за массовых облав на мужчин со стороны сотрудников ТЦК. На происходящее обратил внимание один из местных блогеров. Он отметил, что массовые прогулы возникли из-за ситуации в городе, не уточняя, о чём именно идёт речь.

По указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывают мужчин 27–60 лет.