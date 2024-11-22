Москва, 22 ноября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. С 1 июля 2025 года у российских пенсионеров может появиться возможность использовать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Соответствующее предложение выдвинул Минтруд.

ИА Регнум Пенсионное удостоверение

«Свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код. Гражданин при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода», — указали в проекте документа.

Подчёркивается, что для россиян и представляющих льготы организаций использование QR-кода — это право, а не обязанность.

Министерство выдвинуло на обсуждение на открытых платформах проект приказа. Граждане и организации с учётом своих интересов смогут внести предложения.

Как сообщало ИА Регнум, российские пенсионеры при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) имеют ряд льгот. Член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила, что льготы предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю доходов. С ноября вступили в силу новые правила расчёта компенсаций за коммунальные платежи. Благодаря им пенсионерам будут реже отказывать в выплатах из-за долгов за ЖКУ.

Также есть льготы для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда.