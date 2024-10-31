Москва, 31 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Пенсионеры в России имеют ряд льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом 31 октября напомнила член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Павел Лисицын/РИА Новости

Льготы предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышает определенную долю доходов. Этот показатель устанавливают регионы — например, в Якутии он составляет 15% от дохода семьи. Также закон предусматривает компенсацию расходов по капитальному ремонту для некоторых групп пенсионеров.

«Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает или живет с родными — неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — рассказала Епифанова «Газете.Ru».

Кроме того, одинокие пенсионеры, проживающие в Москве, освобождены от платежей за вывоз мусора. Им также полагается скидка 50% на использование коллективной телевизионной антенны и денежная компенсация за телефонную связь, отметила сенатор.

Епифанова добавила, что есть льготы для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда.

С ноября вступают в силу новые правила расчёта компенсаций за коммунальные платежи. Благодаря им пенсионерам будут реже отказывать в выплатах из-за долгов за ЖКУ. Теперь разрешается учитывать только непогашенную задолженность, а сведения о ней нужно получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на первое число текущего месяца.

Сенатор напомнила, что для оформления льгот нужно обращаться в органы соцзащиты или многофункциональные центры оказания государственных услуг. В некоторых регионах это можно сделать через портал «Госуслуги». С собой нужно взять паспорт, пенсионное удостоверение, выписку из лицевого счета с подтверждением отсутствия долгов по ЖКХ, выписку из домовой книги или справку о составе семьи, а также документы, подтверждающие проживание в квартире.

В следующем году и далее для пенсионеров сохранят субсидию на оплату ЖКУ, льготы по оплате за капремонт, а также скидки и компенсации, подчеркнула Епифанова.

Как передавало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов 24 октября сообщил, что в 2025 году средний размер пенсии в стране составит около 24 тыс. рублей. Её проиндексируют с 1 января в соответствии прогнозом, что уровень инфляции по итогам 2024 года составит 7,3%.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков 24 октября заявил, что многие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты уже в декабре. Это коснётся тех, кто по графику получает пенсии в начале месяца, на которое приходятся новогодние праздники.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 ноября ряд пенсионеров могут получить дополнительные выплаты. Те, кому исполнится 80 лет, а также инвалиды 1-й группы вместо одной фиксированной части страховой пенсии получат две.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в августе сообщил, что в России также есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан предпенсионного возраста. Они имеют право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект недвижимости каждого вида, например на одну квартиру, один дом и один гараж.