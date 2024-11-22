Москва, 22 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. У России есть запас ракетных систем «Орешник», заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

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«Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению имеется», — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что система «Орешник» не является модернизацией старых советских систем. Она представляет собой результат работы современных отечественных специалистов.

По словам Путина, Россия будет продолжать испытания «Орешника», в том числе и в боевых условиях. Соответствующее решение будет зависеть отситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для страны, заключил президент.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Он также в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.