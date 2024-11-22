Сестрорецк, Санкт-Петербург, 22 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. В Курортном районе Санкт-Петербурга установят новый макет соломенного шалаша взамен сгоревшего на территории музея «Шалаш В. И. Ленина». Об этом сообщают представители учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Прокуратура Санкт-Петербурга

21 ноября ночью на территории музея сгорела копия шалаша Ленина. Комплекс посвящён событиям лета накануне Октябрьской революции под Сестрорецком. Сотрудники музея предположили, что произошёл поджог.

«В связи с последними событиями спешим уточнить: макет шалаша, возводимый рядом с памятником, горел трижды: в 1990-е гг., в 2004 г. и 21 ноября 2024 года. Новый макет будет восстановлен на прежнем месте, о чём мы непременно сообщим», — говорится в сообщении сотрудников учреждения.

В апреле 2024 года украинский радикальный активист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) снёс с постамента стелы «Крылья победы» в Одессе изображения ордена Ленина и «Золотой звезды». На него и его сообщника составили административные протоколы, обвинив их в мелком хулиганстве.

В августе украинские боевики прострелили голову памятнику В. И. Ленина, установленному перед Домом культуры в Судже Курской области. После надругательства монумент был снесён.