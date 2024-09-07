Одесса, Украина, 7 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Одессе полиция составила на общественников, разбивших изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади, протоколы за мелкое хулиганство. Об этом 7 сентября сообщила представитель главного управления нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская.

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Радикальный активист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) при участии председателя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского разбил изображение 10 апреля. Он заявил, что просил власть снять его (Ленина), но его не услышали.

«На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство», — процитировал Гордиевскую телеканал «Общественное».

Отмечалось, что Балинский подтвердил факт составления админпротоколов.

Как передавало ИА Регнум, массовый демонтаж памятников, касающихся советской истории, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время на Украине борются со всем, что связано с Россией.

Так, 2 сентября Нацбанк Украины (НБУ) заявил о намерении заменить копейки на «шаги». Смену названия в Киеве сочли усилием по «дерусификации» и «деколонизации» Украины. Монета под названием «шаг» упоминается в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и других литераторов. Авторы реформы подчеркнули, что переименование самой мелкой денежной единицы вернет украинской валюте её «собственную идентичность».

В августе Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о демонтаже всех советских памятников. По его данным, памятники демонтировали к январю 2024 года, а к июлю переименовали все улицы, названия которых имели отношение к России или СССР.

Президент России Владимир Путин в 2023 году отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.

Демьян Ганул является одним из участников поджога здания Дома профсоюзов в Одессе. В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.