Одесса, Украина, 28 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Украинский радикальный активист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) снёс с постамента стелы «Крылья победы» в Одессе изображения ордена Ленина и «Золотой звезды», сообщило 28 сентября издание «Страна. ua».

Кадр из видео

На опубликованных фото — и видеозаписях видно, как двое мужчин с помощью лома отрывают от постамента изображения ордена и звезды.

В апреле 2024 года Ганул и его сообщник Владислав Балинский разбили изображения ордена и звезды, объяснив свой поступок тем, что местные власти не прислушались к их требованию демонтировать эту символику.

На обоих участников инциденты составили административные протоколы, обвинив их в мелком хулиганстве, сообщили в сентябре в управлении полиции Одесской области.

Ганул — один из участников поджога здания Дома профсоюзов в Одессе. В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

В июле Ганул избил в Одессе тренера по фитнесу после того, как тот грубо высказался в адрес одного из бойцов ВСУ, и опубликовал фото с окровавленным тренером.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но профильные международные организации последовательно игнорировали эту дискриминацию в отношении русских, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего, заявлял президент Владимир Путин.