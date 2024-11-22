Москва, 22 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Потребительская экономика, которая направлена на то, чтобы любыми путями как можно больше заработать на клиенте, себя исчерпала, и будущее за человекоцентричными компаниями. Об этом сообщил в своем выступлении на второй конференции Банка России «Фокус на клиента» глава Сбербанка Герман Греф. Пленарная сессия была посвящена теме «Эмпатия и эффективность: стратегические вызовы на пути к клиентоцентричности».

Пресс-служба Сбера Греф: наша задача создать систему, которая будет на стороне человека

Греф подчеркнул, что те компании, которые создают технологии, должны развернуть эти технологии в сторону человека. При этом, по словам топ-менеджера, перейти на человекоцентричность требует времени. «Мы для себя поставили срок 10 лет — к 2035 году перейти к человекоцентричной организации. За этим будущее», — заявил глава Сбербанка.

Как отметил Герман Греф, переход к человекоцентричности включает несколько элементов. Самое важное — культура компании. Пока в бизнесе в целом очень развита культура достижений, исполнения и выполнения KPI.

Однако культура компании не всегда способствует человекоцентричности, поэтому требуется переход на следующий уровень. Второй ключевой элемент — технологии. Пока по уровню их зрелости ни одна компания не может сегодня стать действительно человекоцентричной. Между тем технологии невероятно быстро развиваются, а значит, перемены не за горами.

Герман Греф также рассказал, что в компании провели исследование среди клиентов на тему, ставят ли они цели, и выяснили: 40% опрошенных этого не делают. Лишь 8% ставят краткосрочные финансовые цели.

«Мы создаём инструменты, которые позволят каждому человеку раскрыть свой потенциал. Но для этого человек сам должен понимать, что он хочет в жизни», — сказал Греф. В этом случае для такого человека можно создать такой навигатор, который поможет сориентироваться и выстроить кратчайший путь.

«Это — умный Al-помощник. Когда пару лет назад мы только начали говорить об этом, нам казалось, что это нерешаемая задача», — добавил глава Сбербанка. По его словам, задача сейчас уже решаема, так как появились мультиагентные системы, которые помогают людям получать второе мнение.

В качестве примера Греф привел запуск последней версии нейросети Сбера GigaChat MAX. «Сейчас это самая мощная модель в стране и одна из сильнейших моделей мира. Но, безусловно, сначала нам предстоит завоевать доверие людей», — подчеркнул он. Так, как только люди поймут, что технологии на их стороне, они начнут ими активно пользоваться.

«А наша задача создать систему, которая будет на стороне человека», — сказал Греф.

На пленарной сессии также выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава «Т-Банка» Станислав Близнюк, главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. Модерировал дискуссию заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ Владимир Соловьёв.