Украина, 22 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Пожизненный приговор вынесли депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины, который взорвал три гранаты во время заседания. Об этом сообщает 22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Теракт совершил 15 декабря 2023 года депутат Сергей Батрин, член партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа». Он принёс в сессионный зал сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1 и привёл их в действие.

«По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме», — говорится в сообщении СБУ без указания имени осуждённого.

В момент взрыва в зале находились почти все депутаты сельсовета. Были ранены 26 человек, двое позже скончались. Один мужчина умер на следующий день, второй — спустя месяц.

Суд признал депутата виновным по статьям о теракте, повлёкшем гибель людей, и незаконном обращении с взрывными устройствами.

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Как сообщало ИА Регнум, Батрин с самого начала присутствовал на заседании сельсовета и активно спорил с присутствующими. Перед тем как совершить подрыв, он вышел из зала, позвав с собой другого парламентария, а затем вернулся один. Мужчина встал возле двери, вновь вступил в спор, а затем достал из карманов и бросил на пол три гранаты.

При взрыве Батрин был ранен в живот, его прооперировали в больнице. По информации украинских СМИ, своим поступком депутат отреагировал на намерение увеличить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. За несколько дней до произошедшего Батрин выложил в соцсети видео, где обвинил главу села в отсутствии воды у жителей.