Киев, 15 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Депутат Керецковского закарпатского сельсовета Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания коллег, перенёс хирургическую операцию, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Как стало известно журналистам, он получил несмертельное ранение в живот. Хуже состояние у другого депутата, получившего осколочное ранение головы, врачи продолжают бороться за его жизнь. Ещё троих раненых госпитализировали, всего пострадали 26 человек.

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По информации издания, Батрин поступил таким образом из-за того, что в ходе заседания собирались увеличить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. За несколько дней до подрыва гранат депутат выложил в соцсети видео, где обвинил главу села в отсутствии воды у жителей.

Как сообщало ИА Регнум, Батрин 15 декабря бросил три гранаты во время заседания коллег. Перед этим он вывел одного из депутатов из помещения, после чего вернулся встал у двери и после перепалки подорвал гранаты.

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