Взорвавшему гранаты в сельсовете закарпатскому депутату сделали операцию
Киев, 15 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Депутат Керецковского закарпатского сельсовета Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания коллег, перенёс хирургическую операцию, сообщило украинское издание «Страна. ua».
Как стало известно журналистам, он получил несмертельное ранение в живот. Хуже состояние у другого депутата, получившего осколочное ранение головы, врачи продолжают бороться за его жизнь. Ещё троих раненых госпитализировали, всего пострадали 26 человек.
По информации издания, Батрин поступил таким образом из-за того, что в ходе заседания собирались увеличить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. За несколько дней до подрыва гранат депутат выложил в соцсети видео, где обвинил главу села в отсутствии воды у жителей.
Как сообщало ИА Регнум, Батрин 15 декабря бросил три гранаты во время заседания коллег. Перед этим он вывел одного из депутатов из помещения, после чего вернулся встал у двери и после перепалки подорвал гранаты.
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