Киев, 15 декабря, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Взорвавший гранаты во время заседания закарпатского сельсовета депутат находился на нём с самого начала и активно спорил с присутствующими. Как стало известно украинскому изданию «Страна. ua», перед тем, как совершить подрыв, он выходил из зала, позвав с собой другого парламентария.

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На кадрах заседания видно, как он, выходя, по пути позвал с собой сидящего впереди мужчину. Они вышли вместе, спустя некоторое время подрывник вернулся уже в одиночестве. Встал возле двери, вновь вступил в спор и совершил задуманное.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) позже сообщил в Telegram-канале, что подрывником оказался депутат Сергей Батрин, принадлежащий партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Депутат Керецковского сельского совета от партии «Слуга народа» Сергей Батрин во время заседания взорвал гранаты», — написал он.

О подрыве Батриным гранат стало известно ранее в тот же день. Как сообщало ИА Регнум, депутат пришёл на заседание сельсовета и встал у двери в помещение, после чего в какой-то момент достал из карманов и бросил на пол три гранаты. При этом он остался жив, прибывшие на место врачи занялись его реанимацией.