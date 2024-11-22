Осло, 22 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Сотрудник охраны посольства США в Норвегии арестован по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на норвежскую полицию безопасности.

Steffen Trumpf/Global Look Press

Отмечается, что норвежского гражданина в возрасте примерно 20 лет арестовали у него дома 20 ноября. У мужчины конфисковали «большое» количество цифровых материалов.

«Он сам рассказал о своих контактах со спецслужбами России и Ирана, но неясно, была ли у него секретная информация, которая могла бы означать возможность применения против него законов о борьбе со шпионажем», — сказал адвокат подозреваемого Джон Кристиан Элден.

Вину мужчины докажет или опровергнет дальнейшее расследование, добавил он.

Согласно постановлению суда, охранника могут держать под стражей в течение месяца, причём первую неделю он проведёт в изоляции, чтобы полиция провела расследование.

В четверг суд постановил, что он может быть заключён под стражу на первые четыре недели, из которых первая неделя будет проходить в изоляции, пока полиция проводит расследование.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудников недавно построенной православной церкви в шведском городе Вестерос заподозрили в шпионаже в пользу России. Опасения шведских властей вызвал тот факт, что здание религиозного учреждения располагается в непосредственной близости от стратегически важных инфраструктурных объектов.