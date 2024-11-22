Лондон, 22 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Запуск «Орешника» имеет значение для Европы, так как эта новейшая российская ракета способна поразить цели в регионе, пишет британская газета The Guardian.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

По информации источников издания в США и Великобритании, российские военные выпустили по территории Украины экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (РСД), которую можно оснастить ядерным зарядом. Теоретическая дальность полёта — до 3420 миль (5500 км).

«Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда был произведён запуск», — говорится в материале от 21 ноября.

По словам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, значимость удара в том, что его, вероятно, нанесли ракетой, которая «используется исключительно для ядерных ударов».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам и военнослужащим, что в ответ на удары по территории РФ дальнобойным оружием западного производства была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, отметил президент.